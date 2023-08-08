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В Казахстане строят мультибрендовый завод по выпуску китайских автомобилей

Производство Chery, Haval и Changan начнут в Казахстане на новом заводе в 2024 году

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Казахстанская компания «Астана Моторс» ведет строительство в стране нового мультибрендового завода, на котором будут выпускать автомобили китайских марок. В числе названных брендов – Chery, Haval и Changan.

Общая площадь производственных цехов составит 150 тыс. кв. м. – их возводят на территории в 300 тыс. кв. м. Завод будет производить автомобили мелкоузловым методом со сваркой и окраской кузовов. Мощность завода – 90 тысяч автомобилей в год, из которых 60% планируется направлять на экспорт в страны СНГ.

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«Астана Моторс» заявляет о намерении к 2026 году увеличить локализацию до 51%. Запуск предприятий запланирован на начало 2024 года.

С китайскими партнерами уже согласованы поставки высокотехнологичного оборудования от компании Automotive Engineering Corporation (она работает с BMW, Hyundai, Toyota, Jaguar, Land Rover, BYD, Mercedes-Benz, Volkswagen).

Кроме цехов рядом с заводом построят помещения для производства комплексов автокомпонентов, в частности автомобильных сидений мультимедийных систем, полиуретановых ковриков, подкрылков, брызговиков и др.

Источник: Wroom

Фото: Depositphotos

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