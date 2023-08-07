У китайских авто на нашем рынке есть конкуренты

Дилеры раскрыли ситуацию с соревнованием китайских брендов между собой на российском рынке

Китайские бренды укрепили свои позиции на автомобильном рынке России, однако теперь и они сталкиваются с появлением конкурентов - также из Китая, отмечают автомобильные дилеры.

В 2023 году российские покупатели все чаще покупали автомобили китайских брендов, что вызвало усиление конкуренции между марками. Это обусловлено ростом числа дилеров, предлагающих автомобили из Китая на российском рынке, начиная с 2022 года.

Такие бренды, как Haval, Chery, Exeed, Tank, Geely, Changan и FAW, давно удерживают лидирующие позиции среди различных автодилеров, сместив европейские марки и уступая лишь отечественной Ладе.

Появились на автомобильном рынке и новые марки: Kaiyi, Omoda и Jetour. Они также претендуют на долю рынка и конкурируют с автомобилями других брендов.

Например, кроссовер Jetour Dashing прямо конкурирует с Chery Tiggo 7, Omoda C5 и Changan CS85. При этом пытается быть альтернативой европейским моделям, таким как Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, а даже BMW X1 и Х2.

Jetour Х90 Plus стремится завоевать свою нишу у конкурентов, таких как Geely Atlas, Toyota Highlander, Skoda Kodiaq, и возможно, даже у среднеразмерных кроссоверов Kia и Hyundai.

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Источник: Прайм

Фото: Егор Алеев/ТАСС