В России резко сократились госзакупки иномарок для чиновников

Госзакупки иномарок упали в 4 раза, зато подросла доля наших авто

В 2021 г. госструктуры разместили 322 тендера на зарубежные авто на сумму 1 млрд 363 млн руб., а а прошлом году показатели опустились до 85 тендеров на сумму 648 млн руб. В первом полугодии текущего года количество «иномарочных» тендеров снизилось до 37 (на сумму 236 млн руб.), посчитали специалисты поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».

Речь преимущественно о моделях брендов Toyota и Mercedes-Benz к 2023 г. – они сократились в восемь раз.

Но в 2023 году занимать освободившуюся нишу начал российский автопром. За первое полугодие было размещено 515 тендеров на закупку отечественных автомобилей на 872 млн руб. Для сравнения: за весь 2022 г. их было всего 807 (на 1 млрд руб.).

И это при том, что информация о российском премиальном бренде Aurus в базах не фигурирует.

Сегодня говорить как о высоколокализованных машинах можно об Aurus, Lada и УАЗ, хотя полной независимости от импортных комплектующих и в них нет.

Остальные отечественные проекты легковых автомобилей сейчас сборочные.

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Источник: «Ведомости»

Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС