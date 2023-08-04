Aurus готов «масштабировать» свое производство

Руководство премиум-бренда Аурус может обеспечить государство представительскими авто

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что чиновников пересадят на отечественные машины. Им придется стать поскромнее, чем раньше, но зато это поможет развитию наших брендов.

Гендиректор компании, производящей премиальные автомобили Aurus, Андрей Панков с готовностью сообщил, что у завода есть возможности масштабировать производство, и бренд способен обеспечить государство представительскими автомобилями.

Кроме этой компании в России никто не выпускает машины класса люкс, однако хватит ли бюджета, чтобы пересадить чиновников с иномарок на эти очень дорогие автомобили, осталось за скобками. Вероятно все же, что речь не обо всех руководителях.

На свою «долю» также претендует АВТОВАЗ, который подготовил специальный автомобиль для чиновников – Ладу Ауру и готов выпускать его уже в 2024 году, если будет соответствующий спрос.

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Источник: РИА Новости

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»