Чиновников обязали ездить на отечественных авто
На встрече с руководителями предприятий промышленности Владимир Путин рассказал, что различные министерства и ведомства обратились с просьбой продолжить закупки автомобилей иностранного производства.
«Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях, – заявил президент.
Он отметил, что выглядеть это будет поскромнее, чем раньше, но ничего страшного, скорее даже хорошо.
«Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено на это».
Конечно, не следует совсем от импорта отказываться, но какие-то базовые вещи должны быть «ориентированы на отечественного производителя».
До сих пор все меры носили форму прямой финансовой поддержки. А сейчас речь о закупках, косвенных мерах поддержки, которые помогут АВТОВАЗу. Они своевременные и востребованные, и необходимо их использовать.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: из открытых источников
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен