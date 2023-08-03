Чиновников обязали ездить на отечественных авто

Президент РФ Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили

На встрече с руководителями предприятий промышленности Владимир Путин рассказал, что различные министерства и ведомства обратились с просьбой продолжить закупки автомобилей иностранного производства.

«Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях, – заявил президент.

Он отметил, что выглядеть это будет поскромнее, чем раньше, но ничего страшного, скорее даже хорошо.

«Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено на это».

Конечно, не следует совсем от импорта отказываться, но какие-то базовые вещи должны быть «ориентированы на отечественного производителя».

До сих пор все меры носили форму прямой финансовой поддержки. А сейчас речь о закупках, косвенных мерах поддержки, которые помогут АВТОВАЗу. Они своевременные и востребованные, и необходимо их использовать.

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Источник: из открытых источников

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС