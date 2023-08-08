Владельцы гарантийных авто признались, на чем экономят
На чем чаще всего стали экономить автовладельцы, показал опрос, проведенный агентством «Автостат» и Авто Mail.ru.
47% респондентов покупают более доступные по цене расходные материалы (масло, фильтры и т.п.). 31% экономит на автомойке, 27% заранее купили расходники, 24% перестали обращаться за услугами по техническому обслуживанию машины в сервисные центры – они проводят его самостоятельно или у знакомого механика.
23% из экономии стали меньше ездить на автомобиле и еще 21% сменил привычный сервис на тот, что подешевле.
Среди других способов экономии автовладельцы назвали следующие:
- перестали парковаться на платных парковках
- отложили покупку новых шин
- перешли на менее дорогую марку топлива
- отложили покупку аккумулятора.
В онлайн-опросе, который проводили в июне, приняли участие более 2,4 тыс. автовладельцев.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: «Автостат»
Фото: Depositphotos
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен