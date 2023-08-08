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Владельцы гарантийных авто признались, на чем экономят

На обслуживании машин стали экономить более 40% автовладельцев

Бит и крашен – а выглядит как новенький

На чем чаще всего стали экономить автовладельцы, показал опрос, проведенный агентством «Автостат» и Авто Mail.ru.

47% респондентов покупают более доступные по цене расходные материалы (масло, фильтры и т.п.). 31% экономит на автомойке, 27% заранее купили расходники, 24% перестали обращаться за услугами по техническому обслуживанию машины в сервисные центры – они проводят его самостоятельно или у знакомого механика.

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23% из экономии стали меньше ездить на автомобиле и еще 21% сменил привычный сервис на тот, что подешевле.

Среди других способов экономии автовладельцы назвали следующие:

  • перестали парковаться на платных парковках
  • отложили покупку новых шин
  • перешли на менее дорогую марку топлива
  • отложили покупку аккумулятора.

В онлайн-опросе, который проводили в июне, приняли участие более 2,4 тыс. автовладельцев.

Источник: «Автостат»

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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