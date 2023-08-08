Ловушка для вежливых водителей — штраф за «спасибо»!

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Юрист Смирнов объяснил, в каком случае за включение аварийки полагается штраф в 500 руб

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Часто водители, когда им уступили дорогу или помогли проехать сложный участок, благодарят кратким включением аварийки. В России это принято, и понимают такой «язык» все участники дорожного движения, не задумываясь о том, что, вообще-то, это нарушение ПДД.

«С точки зрения Правил дорожного движения мигание аварийной сигнализацией является нарушением и влечет наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей», – предупреждает юрист Сергей Смирнов.

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Дело в том, что, согласно пункту 7.1 ПДД РФ, применение аварийной сигнализации разрешено в строго оговоренных случаях:

  • при дорожно-транспортном происшествии;
  • при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена;
  • при ослеплении водителя светом фар;
  • при буксировке (на буксируемом механическом транспортном средстве);
  • при посадке детей в транспортное средство, имеющее опознавательные знаки «Перевозка детей», и высадке из него.

Как видим, использование аварийной сигнализации в качестве благодарности в этот перечень не входит.

Источник: Телеграм/Про правила

Фото: Depositphotos

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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