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Лада Дэнс хочет получить компенсацию от перевозчика после ДТП

Певица Лада Дэнс намерена взыскать с транспортной компании 12 млн рублей

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После ДТП в Подольске певица Лада Дэнс оказалась в больнице – в аварию попало такси, на котором артистка возвращалась в Москву после корпоратива. Теперь же она намерена подать иск к транспортной компании, которая являлась организатором перевозки, и взыскать с нее 12 млн рублей.

Как сообщил концертный директор певицы Сергей Пудовкин, Лада Дэнс до сих пор находится в больнице, у нее серьезные проблемы со здоровьем. Адвокат исковое заявление уже подготовил.

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«Экспертиза подтвердила: водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, и уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров. Будет иск. Предварительная сумма — 12 миллионов рублей», — пояснил Пудовкин.

Источник: Газета.ru

Фото: https://vk.com/ladadance

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