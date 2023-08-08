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Работавший на Lamborghini и Bugatti российский дизайнер основал собственный бренд

Александр Селипанов, автор Bugatti Chiron и Lamborghini Huracan, открыл бюро Hardline27

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Начало карьеры в Volkswagen и Lamborghini, главный дизайнер по экстерьерам в Bugatti, руководитель перспективных проектов Genesis… С 2019 года выходец из России Александр Селипанов являлся главным дизайнером Koenigsegg и вел проекты автомобилей Gemera и CC850. А до этого – приложил руку к созданию всемирно известных Bugatti Chiron и Lamborghini Huracan, создал концепты Genesis Essentia и Mint.

Теперь же Селипанов объявил о создании собственного бюро Hardline27, которое займется оказанием услуг по автомобильному дизайну и брендингу. Спектр планируется широкий: бренды и стилевые концепции «с нуля», изготовление прототипов и концептов, подготовка CAD-моделей и конструкторской документации.

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У Hardline27 есть студии в Берлине и Лос-Анджелесе, а сотрудников отбирал лично Селипанов. По его словам, это опытные специалисты в области автомобильного дизайна, маркетинга и брендинга.

Строго говоря, представителем российской школы автодизайна Селипанова назвать нельзя. До успешной карьеры дизайнера мирового масштаба Александр учился в США.

Источник: Автопоток

Фото: hardline27.com

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За РулемИннокентий Кишкурно
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