Веста вернулась в тройку лидеров по продажам

Продажи новых машин растут пятую неделю подряд

После поражения в последнюю неделю июля отечественная Lada Vesta NG вернула себе место на подиуме в рейтинге продаж легковушек. Напомним, в июле в тройку ворвался кроссовер Omoda C5, но в первую неделю августа список бестселлеров выглядит уже немного по-другому.

Самые продаваемые модели с 31 июля по 6 августа:

Lada Granta

Chery Tiggo 7 Pro Max

Lada Vesta

Omoda C5

Haval Jolion

Отметим, что только эти модели превысили рубеж в тысячу проданных машин за неделю, а Гранта выбилась за 4 тысячи…

В целом на авторынке России эксперты фиксируют большое оживление: увеличение объемов продаж уже пятую неделю подряд. С 31 июля по 6 августа было продано 28 295 новых легковых автомобилей – это на 10% больше, чем неделей ранее.

Кроме того, достигнутый результат является рекордным за почти 1,5 года. Более высокий показатель, 38 526 реализованных машин, был зафиксирован с 28 февраля по 6 марта 2022 года.

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Источник: Автостат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC