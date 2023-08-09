Урал возобновил производство грузовиков
Вслед за ГАЗом, КАМАЗом и Москвичом, сборка машин возобновилась на автозаводе Урал. В Миассе это произошло на день позже, чем у названных коллег, – основные производства заработали во вторник 8 августа. Пресс-служба сообщает, что к работе приступил весь коллектив автозавода.
Это был уже третий по счету плановый корпоративный отпуск в этом году. Ранее заводчане дополнительно к общероссийским новогодним каникулам отдыхали с 9 по 15 января, а затем уходили в отпуск между майскими праздниками со 2 по 7 мая. Сейчас же сотрудники отдыхали с 24 июля до 7 августа включительно.
Отношение к такому дроблению у заводчан неоднозначное – об этом можно судить по комментариям под постом с новостью об окончании отпуска.
«Двух недель не хватило, верните нам три недели отпуска», – пишет Альбина Казбекова.
«Нет, лучше четыре», – поддерживает Илья Маз.
«В стране сейчас не до отдыха, можете заявление написать и отдыхать сколько захочется…», – отвечает Коля Ник.
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Источник: Урал
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