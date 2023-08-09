ОСАГО сроком от 1 дня до 3 месяцев - теперь закон

С 1 марта 2024 года россияне смогут оформлять краткосрочные полисы «автогражданки»

Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным закону, автовладельцы смогут приобретать краткосрочные полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Правда, вступит документ в силу через 210 дней после официального опубликования — 1 марта 2024 года.

До вступления в силу новых норм заключить договор «автогражданки» менее чем на год нельзя. Правда, можно досрочно расторгнуть договор, получив обратно часть средств. Но если нужен полис на 1-2 дня, например, чтобы перегнать автомобиль, то по нынешним нормам проще заплатить штраф 800 руб. за езду без полиса, это обойдется дешевле. Многие так и делают, хотя это и является нарушением действующей нормы.

Таким образом, закон облегчит жизнь автовладельцам, которым нужен краткосрочный полис. Авторы документа подсчитали, что воспользоваться нововведением захотят не менее 50 миллионов автомобилистов.

Чтобы снизить риск мошенничества по оформлению ОСАГО после дорожно-транспортного происшествия, законом предусмотрена отсрочка начала действия страховой защиты по краткосрочным ОСАГО – не ранее чем через три дня после оформления договора.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Александр Рюмин/ТАСС