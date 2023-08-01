Во сколько обойдется ОСАГО на один день? Недешево!

Сейчас СМИ активно обсуждают возможную цену. Однозначно можно сказать, что стоимость «короткого» полиса в пересчете на день будет в разы выше, чем для договора на год.

Экономия при покупке краткосрочного полиса ОСАГО не будет существенной, говорят страховщики. Так в СК «МАКС» рассказали Газете.ру, что при средней стоимости полиса ОСАГО сроком на один год 7830 рублей однодневное ОСАГО, предположительно, обойдется в 1560 рублей.

Таким образом, «короткий» полис в пересчете на день обойдется намного дороже, чем для стандартного договора. Сами страховщики говорят о том, что риск попадания в ДТП у водителей с такими полисами гораздо выше, чем у тех, кто страхуется по стандартной программе.

«За рулем» попросил прокомментировать цену в 1560 руб. Российский союз автостраховщиков:

- Поскольку коэффициент краткосрочности определяется страховой компанией, то для выведения средней величины нужно получить данные и от других компаний. РСА может ориентироваться только на расчеты самих страховых, а они могут у всех быть разными.

Однозначно короткий полис не будет пропорционально дешевле годового, т. к. короткие полисы по статистике страховых являются более убыточными, чем длинные, - ответили в пресс-службе РСА.

В пресс-службе СК «Росгосстрах» в беседе с «За рулем» также не стали торопиться с определением стоимости, прокомментировав однодневную автогражданку следующим образом:

- Предполагаем, что большого спроса на краткосрочные полисы не будет, поскольку их стоимость будет выше, а количество автомобилистов, использующих свою машину всего несколько дней в году, крайне мало. К тому же они явно будут дороже. Уже сейчас можно приобрести полис с минимальным периодом использования 3 месяца за половину цены от годового. То есть стоимость такого полиса в 2 раза выше пропорционально распределённой премии годового договора. Таким образом стоит ожидать, что цена краткосрочного полиса на срок менее трех месяцев будет ещё более высокой.

Напомним, «короткий» полис ОСАГО предполагает сокращение минимального срока оформления полиса обязательного страхования автогражданской ответственности до 1 дня. Можно предположить, что такой полис будет удобен тем, кто «перегоняет» автомобили или, например, тем, у кого автомобиль простаивал длительно время, и почему-то его потребовалось переместить. Например, с целью продажи.

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Фото: Александр Рюмин/ТАСС