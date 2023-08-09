За новым авто не стоит ехать в Тюмень и Тулу, в Пермь — можно

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Перечислены регионы, в которых сильнее всего подорожали и подешевели автомобили

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В каких регионах страны зафиксированы самые высокие рост и снижение цен на новые и подержанные автомобили в июле относительно июня, выяснили аналитики Авто.ру.

Тройку регионов, где цены на новые автомобили выросли сильнее всего, составили:

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  • Тюменская область (+35,9%; средняя цена – 3,3 млн рублей)
  • Ставропольский край (+25,9%; 4,7 млн рублей)
  • Тульская область (+20,9%; 2,6 млн рублей).

Заметно подорожали машины в Красноярском крае и Архангельской области – на 17% и 15% соответственно. Средняя цена за авто в первом из них составила 3,9 млн, а во втором – 3,1 млн рублей.

Среди подержанных авто расклад такой:

  • Курская область (+10,2%; 811 тыс. рублей)
  • Карачаево-Черкесская Республика (+7,2%; 583 тыс. рублей)
  • Новосибирская область (+7,1%; 2,1 млн рублей)
  • Ярославская область (+7%; 1,1 млн рублей)
  • Астраханская область (+5,9%; 821 тыс. рублей).

При этом новые автомобили подешевели в Пермском крае (-36%), Ханты-Мансийском автономном округе (-14,3%), Ивановской области (-12,6%).

Авто с пробегом подешевели в Рязанской области (-34,8%), Липецкой области (-19,3%), Ямало-Ненецком автономном округе (-16,9%), Пензенской области (-14,9%) и Костромской области (-14,5%).

Причем в Костромской области в июне зафиксированы самые низкие средние цены на автомобили с пробегом – 516 тысяч рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

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За РулемАлексеева Елена
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