Беспилотный УАЗ Патриот вышел на испытания
Первые испытания прототипа внедорожника УАЗ Патриот с беспилотной системой управления провели разработчики Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ).
Беспилотный внедорожник внешне от обычного ничем не отличается, а вот оснащение у него «заточено» под управление без водителя. На испытаниях Патриот приводился в движение и останавливался с помощью пульта дистанционного управления. Испытания проходили на специальном полигоне в Нижнем Новгороде.
В дальнейшем разработчики планируют написать специальные программы, которые позволят внедорожнику автономно передвигаться на закрытых территориях, например для доставки грузов. Для этого будут использованы различные системы, в частности технического зрения на основе стереокамер и глобального позиционирования. Также будет задействована операционная система роботов (ROS). Также на беспилотный Патриот установят бортовой компьютер.
Будут ли такие автомобили собираться серийно, не сообщается.
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Источник: Панорама УАЗ
Фото: УАЗ
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).