Беспилотный УАЗ Патриот вышел на испытания

Ульяновские разработчики впервые в России испытали беспилотную версию УАЗа Патриот

Первые испытания прототипа внедорожника УАЗ Патриот с беспилотной системой управления провели разработчики Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ).

Беспилотный внедорожник внешне от обычного ничем не отличается, а вот оснащение у него «заточено» под управление без водителя. На испытаниях Патриот приводился в движение и останавливался с помощью пульта дистанционного управления. Испытания проходили на специальном полигоне в Нижнем Новгороде.

В дальнейшем разработчики планируют написать специальные программы, которые позволят внедорожнику автономно передвигаться на закрытых территориях, например для доставки грузов. Для этого будут использованы различные системы, в частности технического зрения на основе стереокамер и глобального позиционирования. Также будет задействована операционная система роботов (ROS). Также на беспилотный Патриот установят бортовой компьютер.

Будут ли такие автомобили собираться серийно, не сообщается.

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Источник: Панорама УАЗ

Фото: УАЗ