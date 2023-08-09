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Bentley Continental и Lamborghini Urus – излюбленные авто блогеров

По делу Елены Блиновской арестовали банковские счета, четыре иномарки и мотоцикл

В России резко сократились госзакупки иномарок для чиновников

Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате около 1 млрд рублей налогов блогером Еленой Блиновской и ее супругом наложил обеспечительные меры на 12 счетов в банке Тинькофф, Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке, Промсвязьбанке, а также арестовал четыре иномарки (в том числе люксовые), мотоцикл Harley-Davidson и семь прицепов к легковым автомобилям.

Среди автомобилей блогерши числятся:

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  • Bentley Continental
  • Lamborghini Urus
  • Jeep Wrangler Unlimited
  • Mitsubishi Outlander.

Впрочем, это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Елена Блиновская находится под домашним арестом в своем доме в поселке «Миллениум парк». Ей вменяют неуплату 918 млн рублей налогов и легализацию приобретенных преступным путем денег и имущества.

Источник: ТАСС

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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