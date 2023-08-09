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Кражи, страховые аферы, преступления: о чем расскажут 32 «утопленника»

Во время поиска пропавшего человека водолазы обнаружили в воде десятки утопленных авто

Бит и крашен – а выглядит как новенький

Во Флориде во время поиска пропавшего без вести человека водолазы обнаружили в местном озере 32 затонувших автомобиля. Находится это озеро недалеко от аэропорта Майами.

Полиция подозревает, что находка связана с преступной деятельностью – обычно так утилизируют автомобили и прячут их от правоохранительных органов.

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Дайверы приехали во Флориду, чтобы помочь в нераскрытом деле о мужчине, который пропал без вести по пути в международный аэропорт Майами. Он поехал на авто встречать родственников, и больше его никто не видел. Это и привело водолазов к озеру неподалеку как к возможному месту преступления или несчастного случая.

Но под водой специалисты нашли даже больше, чем рассчитывали: 32 автомобиля.

Причем многие из них довольно старые – они перевернуты или покрыты многолетними отложениями.

Возможно, благодаря этой находке людям, автомобили которых внезапно пропали, удастся получить ответы на некоторые вопросы.

Источник: The Drive

Фото: Полиция Майами

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За РулемАлексеева Елена
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