Смотрите, это самые быстрые мотоциклы советской эпохи (видео)

Названы самые быстрые мотоциклы времен СССР – некоторые из них были засекречены

Мотоцикл в СССР был настоящим культом, ведь именно двухколесные машины зачастую являлись единственным вариантом существенно расширить свою свободу перемещений – автомобили-то простым смертным были недоступны...

И среди выпускавшихся советскими заводами мотоциклов были по-настоящему быстрые (особенно – по тем временам!) модели.

Один из ярчайших представителей этого племени – мотоцикл Минск ММВЗ-3.112, о котором в 1980-х мечтал каждый советский подросток. На Минском мотоциклетно-велосипедном заводе эту модель выпускали с 1982 по 1985 годы.

Легкий дорожный байк оснащался одноцилиндровым двухтактником объемом 125 см3, развивавшим 12 л.с. при 6300 об/мин. Двигатель получился выносливым и ресурсным, а работал он в паре с 4-ступенчатой КП.

Привод на колесо – через цепь, защищенную специальными кожухами. Рама – стальная трубчатая. Передняя подвеска – телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами. Задняя подвеска – маятник и два амортизатора.

При массе в 104 кг белорусский мотоцикл мог разгоняться до 95 км/ч – и те, кому повезло на нем ездить, точно знают, что этого было более чем достаточно. В целом машина была неприхотливая и выносливая, чем выковала себе бессмертную славу в деревнях и селах на всем постсоветском пространстве. Многие из этих байков до сих пор в ходу.

А какие еще модели мотоциклов могли похвастать скоростью? Смотрим видео!

Источник: Гора автофактов