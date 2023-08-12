#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Единственный в своем роде BMW M5 уйдет с аукционаЕдинственный в своем роде BMW M5 уйдет с аукциона
Редчайший BMW M5 W10, который тестировал сам...
Эта бабушка нетрадиционно отпраздновала свои 96 летЭта бабушка нетрадиционно отпраздновала свои 96 лет
Пенсионерка решила вспомнить о двух увлечениях...
Chery выпустила умный седан совместно с HuaweiChery выпустила умный седан совместно с Huawei
Huawei и Chery представили седан Luxeed EH3

Смотрите, это самые быстрые мотоциклы советской эпохи (видео)

Названы самые быстрые мотоциклы времен СССР – некоторые из них были засекречены

Ни пружин, ни пневматики: у этого мотоцикла «парящая» подвеска

Мотоцикл в СССР был настоящим культом, ведь именно двухколесные машины зачастую являлись единственным вариантом существенно расширить свою свободу перемещений – автомобили-то простым смертным были недоступны...

И среди выпускавшихся советскими заводами мотоциклов были по-настоящему быстрые (особенно – по тем временам!) модели.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Один из ярчайших представителей этого племени – мотоцикл Минск ММВЗ-3.112, о котором в 1980-х мечтал каждый советский подросток. На Минском мотоциклетно-велосипедном заводе эту модель выпускали с 1982 по 1985 годы.

Легкий дорожный байк оснащался одноцилиндровым двухтактником объемом 125 см3, развивавшим 12 л.с. при 6300 об/мин. Двигатель получился выносливым и ресурсным, а работал он в паре с 4-ступенчатой КП.

Привод на колесо – через цепь, защищенную специальными кожухами. Рама – стальная трубчатая. Передняя подвеска – телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами. Задняя подвеска – маятник и два амортизатора.

При массе в 104 кг белорусский мотоцикл мог разгоняться до 95 км/ч – и те, кому повезло на нем ездить, точно знают, что этого было более чем достаточно. В целом машина была неприхотливая и выносливая, чем выковала себе бессмертную славу в деревнях и селах на всем постсоветском пространстве. Многие из этих байков до сих пор в ходу.

А какие еще модели мотоциклов могли похвастать скоростью? Смотрим видео!

Источник: Гора автофактов

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0