Готовится новая версия кроссовера Aurus Komendant

Аурус Комендант получит удлиненную бронированную версию от российского тюнинг-ателье

Новую модель на базе отечественного кроссовера Aurus Komendant собирается предложить российское ателье RIDA из Нижнего Новгорода.

Компания работает с 1993 года, выпуская бронированные и удлиненные автомобили.

Заявлено, что такой Комендант окажется на полметра длиннее исходной модели — будут увеличены колесная база и задний свес (5880 мм; +500 мм). Появится такой автомобиль уже в 2024 году. Заявленный уровень бронезащиты – VR7+/8. Это значит, что автомобилю не страшны прямые попадания из стрелкового оружия, осколков от ручных гранат и некоторых взрывчатых устройств.

Пока больше никаких подробностей об авто не сообщается.

Стандартный Aurus Komendant оснащен гибридной силовой установкой с 598-сильным 4,4-литровым бензиновым V8, электромотором с литий-ионной батареей на 16 А*ч и 9-диапазонным автоматом.

Премьера серийного Aurus Komendant состоялась весной 2022 года.

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Источник, фото: RIDA