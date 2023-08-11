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Известна дата начала продаж Jetour Traveler

Цены на кроссовер Jetour Traveler стартуют с 18 тысяч долларов (1,7 млн рублей)

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Продажи нового внедорожника Chery под названием Jetour Traveler начнутся в Китае 24 августа. Автомобиль ориентирован на любителей путешествовать в условиях легкого или среднего бездорожья.

Ожидается, что ценовой диапазон для модели составит 129 800 – 166 900 юаней (18 000 – 23 100 долларов США).

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Автомобиль позиционируется как среднеразмерный кроссовер с габаритами (длина, ширина, высота, мм): 4785 х 2006 х 1800 и колесной базой 2800 мм. Его дорожный просвет составляет 220 мм, угол въезда – 28°, а угол съезда – 30°.

Traveller имеет «квадратные» формы, большие бамперы, широкие колесные арки, 18- или 20-дюймовые алюминиевые диски и багажник на крыше.

Кроссовер будет доступен в двух вариантах исполнения с бензиновыми моторами: 1.5T, 7-ступенчатая DCT, передний привод и 2.0T, 8AT и полный привод BorgWarner шестого поколения.

Силовой агрегат гибридной версии состоит из 1,5-литрового бензинового мотора с турбонаддувом и электродвигателя и агрегатируется 3-ступенчатой ​​коробкой передач DHT.

В салоне размещена 10,25-дюймовая панель приборов и 15,6-дюймовый центральный экран управления мультимедийной системой.

Уже в базовую версию автомобиля входят вентиляция и обогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль и восемь подушек безопасности. В топовой версии установлено переднее звуконепроницаемое стекло, замшевые сиденья, 10 подушек безопасности и аудиосистема Sony с 12 динамиками.

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Источник и фото: CarnewsChina

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За РулемАлексеева Елена
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