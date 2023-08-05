В Москве взлетели продажи китайских машин

Geely и Chery возглавили рынок новых машин Москвы, опередив Ладу

По данным «Автостат Инфо», по итогам июня в Москве было продано 16 467 легковых автомобилей, что на 117% больше, чем годом ранее.

Продажи иномарок выросли на 121% — с 6319 до 13 960 машин, а в сегменте российских авто продажи выросли на 96% — с 1279 до 2507 единиц.

Марка Geely показала колоссальный рост на 432% за год, продав 2240 машин. Второе место по продажам в Москве заняла Chery, продажи которой выросли на 283% и составили 2127 машин. Lada с результатом 2073 автомобиля заняла третье место, сумев улучшить прошлогодний показатель на 74%.

Автомобили марок Haval и Exeed также вошли в пятерку самых продаваемых. Продажи Haval выросли на 347,5% и составили 1705 авто, а Exeed нарастил продажи на 253%, с 255 до 901 единицы.

Что касается конкретных моделей, в рейтинге лидирует Lada Granta (1328 машины), следом идут Geely Coolray (1080), Chery Tiggo 7 Pro (1038), Haval Jolion (939), Chery Tiggo 4 Pro (630) и JAC J7 (621).

Источник: Автостат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC