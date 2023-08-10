В Московском Политехе посоревнуются в транспортном дизайне
Последний раз олимпиада по транспортному дизайну проходила около 10 лет назад и привлекла более 150 участников со всей страны и ближнего зарубежья.
Проводят ее в два тура: на первом, заочном, определят самых заинтересованных и способных участников. Во втором туре лучшие конкурсанты выполнят задания в очном формате на базе Московского Политеха в присутствии преподавателей кафедры.
Участникам олимпиады дадут задание изобразить транспортное средство по «легенде» или ситуации. Это позволит понять, как человек мыслит и чем руководствуется, не занимается ли исключительно художеством.
Конкурсанты продемонстрируют навыки передачи светотеневого соотношения, знание пространственной перспективы, визуальных свойств материала и других базовых требований к изображению промышленного объекта.
Победители и призеры олимпиады получат дополнительные возможности при поступлении в Московский Политех.
В этом году кафедре дизайна Московского Политеха исполняется 30 лет. Она активно сотрудничает с индустриальными партнерами, предоставляет студентам возможности для стажировок. Многие из ее бывших студентов работают в НАМИ, московская студия дизайна АВТОВАЗа практически полностью состоит из выпускников кафедры. Есть специалисты, которые работают на «Московский транспорт», а также в трудовых коллективах КАМАЗа и НЕФАЗа.
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Источник, фото: Московский Политех
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