В Московском Политехе посоревнуются в транспортном дизайне

Кафедра дизайна Московского Политеха в 2024 году проведет олимпиаду по транспортному и промышленному дизайну для поступающих

Последний раз олимпиада по транспортному дизайну проходила около 10 лет назад и привлекла более 150 участников со всей страны и ближнего зарубежья.

Проводят ее в два тура: на первом, заочном, определят самых заинтересованных и способных участников. Во втором туре лучшие конкурсанты выполнят задания в очном формате на базе Московского Политеха в присутствии преподавателей кафедры.

Участникам олимпиады дадут задание изобразить транспортное средство по «легенде» или ситуации. Это позволит понять, как человек мыслит и чем руководствуется, не занимается ли исключительно художеством.

Конкурсанты продемонстрируют навыки передачи светотеневого соотношения, знание пространственной перспективы, визуальных свойств материала и других базовых требований к изображению промышленного объекта.

Победители и призеры олимпиады получат дополнительные возможности при поступлении в Московский Политех.

В этом году кафедре дизайна Московского Политеха исполняется 30 лет. Она активно сотрудничает с индустриальными партнерами, предоставляет студентам возможности для стажировок. Многие из ее бывших студентов работают в НАМИ, московская студия дизайна АВТОВАЗа практически полностью состоит из выпускников кафедры. Есть специалисты, которые работают на «Московский транспорт», а также в трудовых коллективах КАМАЗа и НЕФАЗа.

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Источник, фото: Московский Политех