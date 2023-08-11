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АВТОВАЗ не исключил подорожание LadaАВТОВАЗ не исключил подорожание Lada
Цены на дорогие версии Lada могут повыситься,...

АВТОВАЗ не исключил подорожание Lada

Цены на дорогие версии Lada могут повыситься, но при этом стоимость базовых модификаций не изменится

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АВТОВАЗ не планирует повышать цены на наиболее бюджетные версии своих автомобилей, но допускает, что могут вырасти цены на более дорогие комплектации. В компании заверили, что базовые модификации Lada Granta покупатели по-прежнему смогут приобрести за 700 тыс. рублей.

«АВТОВАЗ не планирует поднимать цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей», – заявили в пресс-службе предприятия.

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Что касается корректировки цен на менее массовые, но более дорогие машины, то на АВТОВАЗе объяснили, что часть опций для них поставляется из-за рубежа, соответственно, они привязаны к курсу валют.

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Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com

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