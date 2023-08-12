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Появились первые фотографии нового Genesis G80

Genesis представит обновленный седан G80 в сентябре 2023 года

Ожидается, что автомобиль будет иметь уменьшенные фары, видоизмененный бампер и новую решетку радиатора. В салоне нового Genesis G80 мы увидим другую переднюю панель, новые кресла и более качественные материалы отделки.

На данный момент автомобиль проходит дорожные тесты, поэтому покрыт плотным камуфляжем, за которым не видно подробностей.

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В Северной Америке текущая версия G80 доступна с двумя вариантами двигателя. Первый – 2,5-литровый четырехцилиндровый с турбонаддувом, который развивает 300 л. с. Второй – 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, который обеспечивает мощность в 375 л. с.

Полный привод является стандартным для V6, а для четырехцилиндрового двигателя предлагается полный или задний привод.

В Южной Корее продажи автомобиля стартуют после премьеры этой осенью. В США модель появится в 2024 году.

Источник, фото: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
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