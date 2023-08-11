Полноприводный рамный пикап Dongfeng DF6 – скоро в продаже

В России представили пикап Dongfeng DF6

В России представили пикап Dongfeng DF6, цен пока нет, но обещают, что продажи вот-вот стартуют.

Габариты нового пикапа составляют 5310х1850х1810 мм, размер грузового отсека – 1520х1520х475 мм. Это позволяет перевозить разнообразные грузы, включая европалеты. Полная масса автомобиля 2499 кг, что не подпадает под ограничения для грузового транспорта массой более 2,5 тонн.

Пикап оснащен полным приводом с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей. Клиренс в 220 мм позволяет преодолевать даже экстремальные препятствия при любых дорожных и климатических условиях. Переключение между режимами осуществляется с помощью селектора на передней панели.

Высокий уровень безопасности водителя и пассажиров обеспечивают подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий, антипротивобуксовочная система и электронная система стабилизации.

В зависимости от комплектации пикап может быть оснащен одним из двух турбированных дизельных двигателей: 2,5 литра, мощностью 136 л.с., или 2,3-литровым, мощностью 163 л.с.

Гамма коробок передач состоит из пяти- и шестиступенчатых механических АКП, а также 8-диапазонного автомата.

На старте продаж Dongfeng DF6 будет доступен в трех вариантах исполнения: Comfort, Premium и Luxury. Цен пока нет, ранее самая простая версия (136 л.с., 5-ступенчатая механика) продавалась за 2 млн 790 тысяч рублей.

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Источник, фото: Dongfeng