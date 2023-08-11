Прочное ЛКП, надежный автомат: назван удачный кроссовер за 1,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» назвал модификацию Skoda Yeti с максимальным ресурсом

В былые годы эта модификация Skoda Yeti могла выглядеть блекло и привлекать лишь корпоративных клиентов, однако теперь мы можем наблюдать что-то вроде ее ренессанса. Во времена, когда крепкий кроссовер с пробегом за 1,5 млн рублей не сыскать, Йети с гидромеханическим автоматом может оказаться идеальным вариантом покупки. Об этом рассказывает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Скажете, Yeti бывает только с роботом DSG? Как бы не так! Надежным классическим автоматом Aisin TF-60SN комплектовались кроссоверы с базовым атмосферником 1.6 мощностью 110 л.с. – именно такой вам и нужен.

Проблем с этой коробкой практически нет. Масло, как и во всех пожилых автоматах, стоит менять каждые 60 тысяч км, и для полной замены потребуется около 7 литров жидкости с допуском ATF JWS-3309.

Что касается всего остального… За полтора миллиона у вас во владении окажется рестайлинговый Yeti последних лет выпуска. Внешность на любителя, зато к качеству окраски претензий нет, ЛКП прочное. Материалы салона тоже износостойкие и к тому же приятные на ощупь. В общем, такой Yeti – отличный кандидат!

А есть ли у него столь же надежные и крепкие конкуренты за те же деньги? Мы нашли несколько!