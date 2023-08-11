Прочное ЛКП, надежный автомат: назван удачный кроссовер за 1,5 млн рублей
В былые годы эта модификация Skoda Yeti могла выглядеть блекло и привлекать лишь корпоративных клиентов, однако теперь мы можем наблюдать что-то вроде ее ренессанса. Во времена, когда крепкий кроссовер с пробегом за 1,5 млн рублей не сыскать, Йети с гидромеханическим автоматом может оказаться идеальным вариантом покупки. Об этом рассказывает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.
Скажете, Yeti бывает только с роботом DSG? Как бы не так! Надежным классическим автоматом Aisin TF-60SN комплектовались кроссоверы с базовым атмосферником 1.6 мощностью 110 л.с. – именно такой вам и нужен.
Проблем с этой коробкой практически нет. Масло, как и во всех пожилых автоматах, стоит менять каждые 60 тысяч км, и для полной замены потребуется около 7 литров жидкости с допуском ATF JWS-3309.
Что касается всего остального… За полтора миллиона у вас во владении окажется рестайлинговый Yeti последних лет выпуска. Внешность на любителя, зато к качеству окраски претензий нет, ЛКП прочное. Материалы салона тоже износостойкие и к тому же приятные на ощупь. В общем, такой Yeti – отличный кандидат!
А есть ли у него столь же надежные и крепкие конкуренты за те же деньги? Мы нашли несколько!
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Отзывы о Skoda Yeti (1)
Комфорт, прекрасная управляемость, динамика, абсолютная надёжность, неугоняемая - мизерная цена КАСКО, адекватная цена ТО.
Мал ход отбоя подвески.
За 80000км пробега пришлось заменить одну лампу подсветки номера (20 рублей и минута работы) А больше и комментировать нечего - идеальный автомобиль для своего класса!