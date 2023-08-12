«Я его слепила из того, что было»: спорткар на базе старой Toyota Crown

Представлена удивительная гаражная копия спорткара Lamborghini Aventador

Тайская компания Kit Racing, специализирующаяся на доводке машин, показала фотографии процесса создания реплики Lamborghini Aventador на базе старого седана Toyota Crown.

Toyota Crown 1987 года выпуска был выбран неслучайно: его колесная база практически полностью повторяет базу Aventador: 2730 мм против 2700 мм.

Специально для проекта была изготовлена стальная клиновидная рама. Такое решение утяжеляет конструкцию, в отличие от монококового кузова оригинала, но оно в разы дешевле.

В качестве силовой установки был выбран двигатель Mitsubishi V6 (6A13) объемом 2,5 литра, модифицированный радиатором от пикапа Isuzu. Детали подвески позаимствованы у Toyota Hilux и Honda Accord, а задние тормоза от BMW 7-Series.

Известно также, что механизм открывания дверей взят от Nissan NX, а дворники от неизвестного пикапа Chevrolet. Еще одной особенностью внешности стал обвес со сплиттером и встроенными «плавниками».

Помимо деталей от других машин, для проекта было изготовлено множество нестандартных уникальных деталей, например фары, поскольку оригинальные стоят слишком дорого. Текущий бюджет проекта составляет всего 11 615 долларов.

Источник: IXBT

Фото: Kit Racing