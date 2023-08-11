Новый Hyundai Santa Fe дебютирует в 2024-м с двумя силовыми агрегатами

Hyundai Santa Fe пятого поколения появится в первой половине 2024 года

Hyundai немного рассказала о новом Santa Fe пятого поколения перед его презентацией в Корее. Официально автомобиль дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе в этом году.

Hyundai применила необычную стратегию дизайна модели, начиная с увеличенной области задней двери и заканчивая дизайном экстерьера.

В салоне теперь новая 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система. Передние и задние пассажиры могут получить доступ к новому пространству хранения Hyundai Bilateral Multi-Console. Есть двойные беспроводные зарядные устройства, система оповещения пассажиров сзади и множество систем помощи при вождении.

Santa Fe предложат с двумя вариантами силовых установок: 2,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, мощностью 277 л.с., и 1,6-литровой гибридной установкой с турбонаддувом, которая обеспечивает мощность 177 л. Из линейки исчез гибридный вариант с подключаемым модулем, который предлагал полный привод и комбинированную мощность 268 л.с.

Цену нового поколения Santa Fe Hyundai объявит ближе к дате начала продаж в 2024 году.

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Источник, фото: Hyundai