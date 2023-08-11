Новый Hyundai Santa Fe дебютирует в 2024-м с двумя силовыми агрегатами
Hyundai немного рассказала о новом Santa Fe пятого поколения перед его презентацией в Корее. Официально автомобиль дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе в этом году.
Hyundai применила необычную стратегию дизайна модели, начиная с увеличенной области задней двери и заканчивая дизайном экстерьера.
В салоне теперь новая 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система. Передние и задние пассажиры могут получить доступ к новому пространству хранения Hyundai Bilateral Multi-Console. Есть двойные беспроводные зарядные устройства, система оповещения пассажиров сзади и множество систем помощи при вождении.
Santa Fe предложат с двумя вариантами силовых установок: 2,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, мощностью 277 л.с., и 1,6-литровой гибридной установкой с турбонаддувом, которая обеспечивает мощность 177 л. Из линейки исчез гибридный вариант с подключаемым модулем, который предлагал полный привод и комбинированную мощность 268 л.с.
Цену нового поколения Santa Fe Hyundai объявит ближе к дате начала продаж в 2024 году.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник, фото: Hyundai
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .