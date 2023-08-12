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Популярный немецкий пикап вернулся на российский рынок

В России начали продавать Volkswagen Amarok 2022 модельного года

Один из московских дилеров предлагает новый Volkswagen Amarok, привезенный по параллельному импорту, в двух разных комплектациях. Младшая версия стоит 8,25 млн рублей. Она оснащена 2-литровым дизельным двигателем мощностью 205 л. с., работающим в паре с классической АКПП.

В комплектацию входят 16-дюймовые литые диски, цифровая приборная панель с вертикальным экраном мультимедийной системы, передние и задние парктроники, камера заднего вида и двухзонный климат-контроль.

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Новый VW Amarok – первые изображения

Топовая версия с 3-литровым дизельным двигателем мощностью 241 л. с. с той же коробкой передач стоит 9,95 миллиона. В данной комплектации добавлены камера кругового обзора, круиз-контроль, обогрев зеркал и бесключевой доступ.

С такими данными пикап имел бы все шансы стать хитом на российском рынке. Все портит только цена.

Источник: Автоновости дня

Фото: Volkswagen

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Volkswagen Amarok (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Amarok  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Комфортный автомобиль, почти легковой. Если сесть в него с завязанными глазами и потом их открыть, то не сразу поймёшь, что находишься в пикапе. Очень экономичный, с хорошей управляемостью. Тёплый зимой, но только при наличии автономки, т.к. при температурах ниже минус 40 двигатель в движении сильно охлаждается (примерно до 65 град. С). Очень экономичный дизель. При аккуратной езде на одном баке можно проехать 1000 км.

Недостатки:

Слишком легковой, пикап 4*4 - белошвейка. Тяжёлое бездорожье не для него, часто приходится менять элементы подвески. Внедорожные зубастые шины тоже не для него: сайлент-блоки и рычаги подвески станут расходными материалами. Топливная аппаратура очень чувствительна к качеству топлива. Большой минус - отсутствие клавишей механической блокировки замков дверей, только электрическая. Так что если сел АКБ, машину вы не замкнёте.

Комментарий:

На фирме 8 Амароков. Машина не создана лазить по грязи. Её удел - отечественные дороги с непредсказуемым качеством. При установке дополнительных обвесов, больших дисков колёс можно хорошо покрасоваться среди знакомых. Машина для пикников и, может быть, коттеджных посёлков.

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