Популярный немецкий пикап вернулся на российский рынок

В России начали продавать Volkswagen Amarok 2022 модельного года

Один из московских дилеров предлагает новый Volkswagen Amarok, привезенный по параллельному импорту, в двух разных комплектациях. Младшая версия стоит 8,25 млн рублей. Она оснащена 2-литровым дизельным двигателем мощностью 205 л. с., работающим в паре с классической АКПП.

В комплектацию входят 16-дюймовые литые диски, цифровая приборная панель с вертикальным экраном мультимедийной системы, передние и задние парктроники, камера заднего вида и двухзонный климат-контроль.

Топовая версия с 3-литровым дизельным двигателем мощностью 241 л. с. с той же коробкой передач стоит 9,95 миллиона. В данной комплектации добавлены камера кругового обзора, круиз-контроль, обогрев зеркал и бесключевой доступ.

С такими данными пикап имел бы все шансы стать хитом на российском рынке. Все портит только цена.

Источник: Автоновости дня

Фото: Volkswagen