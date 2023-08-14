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Смотрите, это самый маленький серийный трактор (видео)

Миниатюрный трактор Vaughan Flex-Tred показали на видео

При первом взгляде он больше походит на детскую игрушку, чем на реально работающую спецтехнику. Может быть, это мотоблок на гусеничном ходу? Нет, это именно трактор! Впрочем, возможность функционирования в качестве мотоблока производитель тоже заложил.

В какой-то степени этого малыша действительно можно считать прародителем мотоблоков, но, в отличие от оных, он имел все атрибуты трактора, только в крайне компактном формате.

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Первые экземпляры Vaughan Flex-Tred были выпущены еще в 1932 году. Компания Vaughan Motor Works располагалась в Портленде (США), и едва ли простые портлендцы, работавшие на заводе, могли представить последствия этого события.

Этот трактор стал настолько популярным, что его выпускали полвека! А функционал его довольно прост: он создавался для работы на садовых участках. Где немалое количество этих машин отлично сохранилось и работает до наших дней…

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Гора Автофактов

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За РулемИннокентий Кишкурно
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