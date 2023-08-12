Самый маленький кроссовер Cadillac начали продавать в России

В Россию приехал Cadillac XT4 по цене 6,7 млн рублей

Одним из главных преимуществ Cadillac XT4 является его интерьер. Внутри автомобиля вы найдете аудиосистему с 13 динамиками, которая обеспечивает высококачественный звук, цифровую приборную панель, а также кожаную отделку сидений и передние кресла с обогревом и вентиляцией.

XT4 оснащен мощным 2-литровым турбированным двигателем, который развивает 238 л. с. и работает в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Передний привод обеспечивает отличную управляемость и динамику, а колесная база в размере 2779 мм создает комфортное пространство для пяти пассажиров.

Кроме того, Cadillac XT4 оснащен рядом передовых систем безопасности, включая камеру заднего вида, систему контроля слепых зон и систему автоторможения.

Источник: Газета.ru

Фото: Cadillac