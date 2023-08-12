#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые угоняемые автомобилиНазваны самые угоняемые автомобили
Бюро по борьбе с преступностью раскрыло самые...
Легендарный Nissan Skyline стал еще быстрееЛегендарный Nissan Skyline стал еще быстрее
Nissan представил спецверсии Nissan Skyline...
Самый маленький кроссовер Cadillac начали продавать в РоссииСамый маленький кроссовер Cadillac начали продавать в России
В Россию приехал Cadillac XT4 по цене 6,7 млн...

Самый маленький кроссовер Cadillac начали продавать в России

В Россию приехал Cadillac XT4 по цене 6,7 млн рублей

Одним из главных преимуществ Cadillac XT4 является его интерьер. Внутри автомобиля вы найдете аудиосистему с 13 динамиками, которая обеспечивает высококачественный звук, цифровую приборную панель, а также кожаную отделку сидений и передние кресла с обогревом и вентиляцией.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Игра на понижение: Cadillac представил компактный кроссовер XT4

XT4 оснащен мощным 2-литровым турбированным двигателем, который развивает 238 л. с. и работает в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Передний привод обеспечивает отличную управляемость и динамику, а колесная база в размере 2779 мм создает комфортное пространство для пяти пассажиров.

Кроме того, Cadillac XT4 оснащен рядом передовых систем безопасности, включая камеру заднего вида, систему контроля слепых зон и систему автоторможения.

Источник: Газета.ru

Фото: Cadillac

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 5
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Cadillac XT4

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв