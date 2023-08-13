Легендарный «Гелендваген» сохранит бензиновую версию

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Новый Mercedes-Benz G-Class замечен за испытаниями на дорогах общего пользования

В отличие от электрической версии, заснятой ранее в ходе дорожных испытаний, на этот раз мы видим версию с обычным двигателем внутреннего сгорания.

Такой вывод можно сделать на основе того, что на задней части автомобиля явно видно запасное колесо, а не зарядное устройство, как в случае с электрической версии. Плюс ко всему видна классическая радиаторная решетка, что является характерным признаком моделей с двигателем внутреннего сгорания.

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Ожидается, что новая модель получит решетку радиатора с измененным дизайном, а также более совершенные системы помощи водителю. В салоне обновится центральная консоль, экран и рулевое колесо.

Хотя подробности о изменениях под капотом пока отсутствуют, можно предположить, что Mercedes внесет некоторые улучшения и в механическую часть автомобиля.

Источник, фото: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+2