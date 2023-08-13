Легендарный «Гелендваген» сохранит бензиновую версию
В отличие от электрической версии, заснятой ранее в ходе дорожных испытаний, на этот раз мы видим версию с обычным двигателем внутреннего сгорания.
Такой вывод можно сделать на основе того, что на задней части автомобиля явно видно запасное колесо, а не зарядное устройство, как в случае с электрической версии. Плюс ко всему видна классическая радиаторная решетка, что является характерным признаком моделей с двигателем внутреннего сгорания.
Ожидается, что новая модель получит решетку радиатора с измененным дизайном, а также более совершенные системы помощи водителю. В салоне обновится центральная консоль, экран и рулевое колесо.
Хотя подробности о изменениях под капотом пока отсутствуют, можно предположить, что Mercedes внесет некоторые улучшения и в механическую часть автомобиля.
Источник, фото: Carscoops
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)
Страшный.
Все ломается.
Лучше танк купить и не морочить голову.