Легендарный «Гелендваген» сохранит бензиновую версию

Новый Mercedes-Benz G-Class замечен за испытаниями на дорогах общего пользования

В отличие от электрической версии, заснятой ранее в ходе дорожных испытаний, на этот раз мы видим версию с обычным двигателем внутреннего сгорания.

Такой вывод можно сделать на основе того, что на задней части автомобиля явно видно запасное колесо, а не зарядное устройство, как в случае с электрической версии. Плюс ко всему видна классическая радиаторная решетка, что является характерным признаком моделей с двигателем внутреннего сгорания.

Ожидается, что новая модель получит решетку радиатора с измененным дизайном, а также более совершенные системы помощи водителю. В салоне обновится центральная консоль, экран и рулевое колесо.

Хотя подробности о изменениях под капотом пока отсутствуют, можно предположить, что Mercedes внесет некоторые улучшения и в механическую часть автомобиля.

Источник, фото: Carscoops