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BMW представила первый бронированный электрический седан

Представлены BMW 7-й серии, способные защитить от пуль, гранат и дронов-камикадзе

BMW представила новое поколение защищенных представительских седанов – BMW 7 Series Protection и BMW i7 Protection, который позиционируется как первый защищенный седан на электротяге, бронированный по классу VR9.


Концепция безопасности новых автомобилей основана на базе Protection Core, представляющей собой самонесущий кузов из бронированной стали с дополнительно усиленными днищем и крышей. Такая конструкция обеспечивает защиту не только от пуль, но и от дронов, взрывчатки и осколков.


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Интересной особенностью является самоуплотняющийся топливный бак, защищенный специальным кожухом, который после попадания пули позволяет баку «затягивать» отверстие. Второй особенностью является интегральное активное рулевое управление, которое установлено только на BMW i7 Protection и BMW 7 Series Protection.

Также можно не бояться проколотых колес, ведь шины здесь оснащены кольцом Runflat, которое позволяет двигаться на скорости до 80 км/ч при полном отсутствии давления в шинах.


BMW 7 Series Protection оснащен гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового мотора V8 мощностью 530 л. с. и 750 Н·м крутящего момента.

Электрическая версия приводится в движение двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л. с. и 745 Н·м крутящего момента.

Источник: BMW Blog

Фото: BMW

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За РулемЛежнин Роман
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