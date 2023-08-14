Toyota раскрыла еще один секрет нового Land Cruiser Prado

Новый Toyota Land Cruiser Prado станет самым экономичным внедорожником

Новый Toyota Land Cruiser Prado, судя по последнему заявлению компании, сможет претендовать на звание самого экономичного автомобиля в своем классе.

Автомобиль будет сжигать всего 8,7 литров бензина на 100 км пути в смешанном режиме.

То есть, машина окажется экономичнее, чем Ford Bronco, Land Rover Defender и даже гибридный Jeep Wrangler 4xe. И экономичнее многих городских моноприводных моделей, которые даже не составляют ему конкуренцию.

Сложно поверить, но такой скромный аппетит (если верить заявлению Тойоты) демонстрирует 2,4-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель с технологией мягкого гибрида (электродвигатель установлен в восьмиступенчатой ​​автоматической коробке передач). Мощность этой силовой установки составляет 331 л.с.

Для сравнения, Ford Bronco с 4-цилиндровым 2,3-литровым двигателем расходует 13,8 литра на сотню, а Land Rover Defender 110 с 2-литровым 4-цилиндровым двигателем – 13,1 литра. Даже гибридному Jeep Wrangler 4xe надо 11,8 литра бензина, чтобы проехать сотню километров в смешанном режиме движения.

Также стало известно, что в планах Тойоты выпуск гибридных, водородной и полностью электрических версий нового Land Cruiser Prado.

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Фото: Toyota