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Toyota раскрыла еще один секрет нового Land Cruiser Prado

Новый Toyota Land Cruiser Prado станет самым экономичным внедорожником

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Новый Toyota Land Cruiser Prado, судя по последнему заявлению компании, сможет претендовать на звание самого экономичного автомобиля в своем классе.

Автомобиль будет сжигать всего 8,7 литров бензина на 100 км пути в смешанном режиме.

То есть, машина окажется экономичнее, чем Ford Bronco, Land Rover Defender и даже гибридный Jeep Wrangler 4xe. И экономичнее многих городских моноприводных моделей, которые даже не составляют ему конкуренцию.


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Сложно поверить, но такой скромный аппетит (если верить заявлению Тойоты) демонстрирует 2,4-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель с технологией мягкого гибрида (электродвигатель установлен в восьмиступенчатой ​​автоматической коробке передач). Мощность этой силовой установки составляет 331 л.с.

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Для сравнения, Ford Bronco с 4-цилиндровым 2,3-литровым двигателем расходует 13,8 литра на сотню, а Land Rover Defender 110 с 2-литровым 4-цилиндровым двигателем – 13,1 литра. Даже гибридному Jeep Wrangler 4xe надо 11,8 литра бензина, чтобы проехать сотню километров в смешанном режиме движения.

Также стало известно, что в планах Тойоты выпуск гибридных, водородной и полностью электрических версий нового Land Cruiser Prado.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Toyota

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

+3