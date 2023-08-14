Toyota раскрыла еще один секрет нового Land Cruiser Prado
Новый Toyota Land Cruiser Prado, судя по последнему заявлению компании, сможет претендовать на звание самого экономичного автомобиля в своем классе.
Автомобиль будет сжигать всего 8,7 литров бензина на 100 км пути в смешанном режиме.
То есть, машина окажется экономичнее, чем Ford Bronco, Land Rover Defender и даже гибридный Jeep Wrangler 4xe. И экономичнее многих городских моноприводных моделей, которые даже не составляют ему конкуренцию.
Сложно поверить, но такой скромный аппетит (если верить заявлению Тойоты) демонстрирует 2,4-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель с технологией мягкого гибрида (электродвигатель установлен в восьмиступенчатой автоматической коробке передач). Мощность этой силовой установки составляет 331 л.с.
Для сравнения, Ford Bronco с 4-цилиндровым 2,3-литровым двигателем расходует 13,8 литра на сотню, а Land Rover Defender 110 с 2-литровым 4-цилиндровым двигателем – 13,1 литра. Даже гибридному Jeep Wrangler 4xe надо 11,8 литра бензина, чтобы проехать сотню километров в смешанном режиме движения.
Также стало известно, что в планах Тойоты выпуск гибридных, водородной и полностью электрических версий нового Land Cruiser Prado.
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Фото: Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.