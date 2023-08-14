Александр Лукашенко заподозрил конкурентов в возгораниях автобусов МАЗ

Лукашенко о горящих автобусах МАЗ: «Конкуренты нас придушивают, но мы выдержим»

Ситуацию с автобусами МАЗ, эксплуатация которых приостановлена в Санкт-Петербурге из-за возгораний, прокомментировал глава Республики Беларусь Александр Лукашенко. По его словам, причиной нынешнего положения вещей могут быть действия конкурентов белорусского производителя.

«Наши автобусы очень популярны. Мы не успеваем удовлетворять потребности. Конкуренты нас начинают придушивать, ссылаясь на то, что там пожар в автобусе в Питере, еще чего-то... Сейчас госкомиссия работает. Я направил, чтобы разобрались, в чем там вопрос. Жуткая конкуренция, но мы ее выдержим. Это хорошие, качественные автобусы. Правда, где-то горят… Я спросил: а в Беларуси? А в Беларуси не горят!», – рассказал президент Белоруссии.

Напомним, питерский «Пассажиравтотранс» (ПАТ) приостановил использование 137 автобусов МАЗ-203-047, потому что за год эксплуатации на них было зафиксировано 14 случаев самовозгорания. Новые автобусы этой модели в работу приниматься также не будут.

Причины возгораний сейчас выясняет совместная комиссия ПАТ и МАЗ, а также специалисты МЧС и испытательной лаборатории по Санкт-Петербургу.

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Источник: SB.BY Беларусь сегодня

Видео: CTVBY