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Александр Лукашенко заподозрил конкурентов в возгораниях автобусов МАЗ

Лукашенко о горящих автобусах МАЗ: «Конкуренты нас придушивают, но мы выдержим»

Ситуацию с автобусами МАЗ, эксплуатация которых приостановлена в Санкт-Петербурге из-за возгораний, прокомментировал глава Республики Беларусь Александр Лукашенко. По его словам, причиной нынешнего положения вещей могут быть действия конкурентов белорусского производителя.

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«Наши автобусы очень популярны. Мы не успеваем удовлетворять потребности. Конкуренты нас начинают придушивать, ссылаясь на то, что там пожар в автобусе в Питере, еще чего-то... Сейчас госкомиссия работает. Я направил, чтобы разобрались, в чем там вопрос. Жуткая конкуренция, но мы ее выдержим. Это хорошие, качественные автобусы. Правда, где-то горят… Я спросил: а в Беларуси? А в Беларуси не горят!», – рассказал президент Белоруссии.

Напомним, питерский «Пассажиравтотранс» (ПАТ) приостановил использование 137 автобусов МАЗ-203-047, потому что за год эксплуатации на них было зафиксировано 14 случаев самовозгорания. Новые автобусы этой модели в работу приниматься также не будут.

Причины возгораний сейчас выясняет совместная комиссия ПАТ и МАЗ, а также специалисты МЧС и испытательной лаборатории по Санкт-Петербургу.

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Источник: SB.BY Беларусь сегодня

Видео: CTVBY

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