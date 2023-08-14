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После гарантии: стало понятно, где ремонтируют двигатели автовладельцы

10% автовладельцев сами ремонтируют двигатели постгарантийных автомобилей

Куда обращаются российские автовладельцы за ремонтом, когда возникают проблемы с двигателем их автомобиля, на который уже не распространяется гарантия производителя, выяснили агентство «Автостат» вместе с Авто Mail.ru.

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6% респондентов не смогли ответить на этот вопрос. Скорее всего, до ремонта мотора дело еще не доходило. 36,3% обращается за помощью на независимую СТО, а примерно каждый четвертый (23,9%) – к знакомым механикам-частникам.

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Более 16% автомобилистов готовы обратиться за ремонтом мотора к официальному дилеру, а 7,3% участников опроса при необходимости готовы поехать на сетевую СТО.

Опрос проводили в июне 2023 года, в нем приняли участие более 2400 автовладельцев.

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Источник: «Автостат»

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