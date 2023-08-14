#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Английский язык хотят «изгнать» из общественного транспортаАнглийский язык хотят «изгнать» из общественного транспорта
Минтранс РФ: дублирование информации на...
Новый российский внедорожник — стали известны его характеристикиНовый российский внедорожник — стали известны его характеристики
Автор вездехода Шерп представил новый...
Медведь вскрыл две машины ради вкусняшек – видеоМедведь вскрыл две машины ради вкусняшек – видео
Дикий медведь научился открывать двери машин

Медведь вскрыл две машины ради вкусняшек – видео

Дикий медведь научился открывать двери машин

Благодаря этому умению медведя не пострадали две машины – Kia Telluride и Honda Odyssey. Видео было снято в Национальном парке США Грейт-Смоки-Маунтинс в начале августа.

Дикий медведь напал на хижину в Севьервилле (штат Теннесси, США), в которой остановились туристы, и сначала попытался открыть дверь дома, дергая за ручку. К счастью, дверь оказалась заперта. Но на этом дикий зверь не успокоился.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Медведь в поисках вкусняшек начал дергать ручки дверей припаркованных рядом с хижиной автомобилей. И это изумило всех, кто наблюдал за происходящим.


Toyota раскрыла еще один секрет нового Land Cruiser Prado

В результате лакомка открыл незапертые Honda Odyssey и Kia Telluride.

Медведь даже залез внутрь обеих машин, чтобы получше их осмотреть и обнюхать. Telluride оказался пустой тратой времени – вкусняшек в нем не оказалось.

А вот из Honda Odyssey зверь утащил синюю сумку. В ней, вероятно, был запас снеков, который имеют большинство путешественников.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото, видео: Youtube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0