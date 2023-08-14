Медведь вскрыл две машины ради вкусняшек – видео

Дикий медведь научился открывать двери машин

Благодаря этому умению медведя не пострадали две машины – Kia Telluride и Honda Odyssey. Видео было снято в Национальном парке США Грейт-Смоки-Маунтинс в начале августа.

Дикий медведь напал на хижину в Севьервилле (штат Теннесси, США), в которой остановились туристы, и сначала попытался открыть дверь дома, дергая за ручку. К счастью, дверь оказалась заперта. Но на этом дикий зверь не успокоился.

Медведь в поисках вкусняшек начал дергать ручки дверей припаркованных рядом с хижиной автомобилей. И это изумило всех, кто наблюдал за происходящим.

В результате лакомка открыл незапертые Honda Odyssey и Kia Telluride.

Медведь даже залез внутрь обеих машин, чтобы получше их осмотреть и обнюхать. Telluride оказался пустой тратой времени – вкусняшек в нем не оказалось.

А вот из Honda Odyssey зверь утащил синюю сумку. В ней, вероятно, был запас снеков, который имеют большинство путешественников.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото, видео: Youtube