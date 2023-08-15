Haval H9 готов к продажам – каким он будет

Внедорожник изменился до неузнаваемости и стал угловатым

Этот прототип, который пока носит индекс P11, – новое поколение Haval H9. Его передняя часть сделана в новом фирменном стиле, как у Haval Raptor или Haval Dargo.

Например, у машины появились круглые фары в квадратной окантовке, а посередине бампера, скорее всего, будет крупными буквами написано «Haval».

Также автомобиль получил прямоугольные зеркала заднего вида, дверные ручки без наворотов, прямые рейлинги на крыше… А вот колесные арки и сами колеса кажутся слишком маленькими для таких габаритов. Ожидается, что длина нового автомобиля может достигать 5 метров.

Дверь багажника новинки открывается вбок. На двери крепится бокс, куда полноразмерная запаска явно не поместится. Слева и справа от двери расположены вертикальные задние фонари.

Интерьер нового Haval H9 был полностью переделан. Видно совершенно новое рулевое колесо и большой парящий экран мультимедии.

Haval H9 – именно внедорожник, но теперь он получил несущий кузов вместо рамы. Это сделает машину комфортнее. Остальное зависит от жесткости кузова.

Оснащаться новое поколение модели будет бензиновым 2-литровым турбированным двигателем мощностью 224 л.с. В паре с ним будет работать 8-ступенчатый автомат.

Для бездорожья инженеры приготовили блокировки переднего и заднего дифференциалов, а также систему управления системой полного привода второго поколения, у которой будет шесть режимов движения: песок, снег, грязь… Также предусмотрены внедорожный круиз-контроль, разворот на месте и другие функции.

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Фото: Autohome.com.cn