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Прямо сейчас эти машины у дилеров расхватывают как горячие пирожки

Доля кроссоверов и внедорожников в России превысила 68%

В июле сегмент SUV на российском рынке новых автомобилей вышел на показатель 68,1%, отмечают аналитики. За второй летний месяц россияне приобрели 66 342 новых кроссоверов и внедорожников, что на 244,5% больше, чем за июль 2022 года. Характерно, что на продукцию из КНР из этого количества пришлось 46 406 машин – это на 443% больше, чем было продано годом ранее.

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Да и рост «кроссоверного» сегмента с начала года впечатляет: с января по июль рынок SUV в России показал рост на 52% относительно прошлогоднего значения. В абсолютном выражении продажи увеличились с 216 987 до 329 782 автомобилей.

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Отечественная Нива, несмотря на локальные атаки «китайцев», удерживает стратегическое лидерство. Месячные продажи в июле выросли до 6204 единиц, тогда как год назад было продано всего 574 машины. Москвич 3 занял в топ-20 самых продаваемых SUV июля 11-е место с результатом продаж в 1746 единиц.

Девять моделей из топ-10 – «китайцы». Но в двадцатку все же смогли войти Kia Sportage (1128 проданных авто) и Hyundai Tucson (967 ед.), занявшие 18-е и 20-е места.

Источник: Автостат Инфо

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За РулемИннокентий Кишкурно
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