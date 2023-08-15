Прямо сейчас эти машины у дилеров расхватывают как горячие пирожки

Доля кроссоверов и внедорожников в России превысила 68%

В июле сегмент SUV на российском рынке новых автомобилей вышел на показатель 68,1%, отмечают аналитики. За второй летний месяц россияне приобрели 66 342 новых кроссоверов и внедорожников, что на 244,5% больше, чем за июль 2022 года. Характерно, что на продукцию из КНР из этого количества пришлось 46 406 машин – это на 443% больше, чем было продано годом ранее.

Да и рост «кроссоверного» сегмента с начала года впечатляет: с января по июль рынок SUV в России показал рост на 52% относительно прошлогоднего значения. В абсолютном выражении продажи увеличились с 216 987 до 329 782 автомобилей.

Отечественная Нива, несмотря на локальные атаки «китайцев», удерживает стратегическое лидерство. Месячные продажи в июле выросли до 6204 единиц, тогда как год назад было продано всего 574 машины. Москвич 3 занял в топ-20 самых продаваемых SUV июля 11-е место с результатом продаж в 1746 единиц.

Девять моделей из топ-10 – «китайцы». Но в двадцатку все же смогли войти Kia Sportage (1128 проданных авто) и Hyundai Tucson (967 ед.), занявшие 18-е и 20-е места.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Автостат Инфо