Вот и все: китайский кроссовер обогнал Ниву по популярности

По информации аналитического агентства «Автостат» (в отличие от статистики АЕБ, исследование учитывает продажи Chery, а также разделяет две модели линейки Niva между собой), кроссовер из Поднебесной обогнал по продажам в ноябре признанного фаворита российского рынка SUV — внедорожник Lada Niva Legend.
Исходя из подсчетов агентства, кроссовер Chery Tiggo 7 Pro разошелся тиражом 3192 экземпляра, тогда как обладателями Niva Legend стали 2824 автомобилиста. До занимающего вторую строчку рейтинга легковушек Niva Travel (на первом месте — Гранта) китаец не дотянулся совсем немного: дилеры Lada продали 3308 машин Niva Travel.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Автостат