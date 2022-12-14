Вот и все: китайский кроссовер обогнал Ниву по популярности

Согласно данным за ноябрь, позади осталась Niva Legend, а до Niva Travel осталось всего ничего.

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По информации аналитического агентства «Автостат» (в отличие от статистики АЕБ, исследование учитывает продажи Chery, а также разделяет две модели линейки Niva между собой), кроссовер из Поднебесной обогнал по продажам в ноябре признанного фаворита российского рынка SUV — внедорожник Lada Niva Legend.

Исходя из подсчетов агентства, кроссовер Chery Tiggo 7 Pro разошелся тиражом 3192 экземпляра, тогда как обладателями Niva Legend стали 2824 автомобилиста. До занимающего вторую строчку рейтинга легковушек Niva Travel (на первом месте — Гранта) китаец не дотянулся совсем немного: дилеры Lada продали 3308 машин Niva Travel.

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Источник: Автостат