Эти китайские кроссоверы уже полюбили в России

Статистику продаж за ноябрь 2022 года публикует АЕБ, и все идет к тому, что следующий год на российском авторынке станет годом китайского автопрома.

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В ноябре в рейтинге продаж новых легковушек на первых двух строчках обосновалась Lada с моделями Granta и Niva. Однако на пятки им уже наступает китайский автопром — особенно ясно это видно, если вспомнить, что Niva, на самом деле, это две разных модели, Niva Legend и Niva Travel. Уже вполне конкурирует с ними по уровню народного признания Haval Jolion.

Если оба российских внедорожника разошлись в ноябре тиражом 6898 экземпляров, то один Jolion купили 2021 россиянин.

Скажете, разница довольно велика? Но в масштабах года занимающие вторую строчку модели Niva реализованы в количестве 31 630 шт., что аж на 14 253 шт. меньше, чем в 2021-м. Jolion — на седьмом месте с результатом 15 670 шт, и это на 8429 шт. больше, чем за тот же период годом ранее. Тенденция!

Вернемся к продажам в ноябре. В топ-10 по продажам оказались также сразу три модели китайского бренда Geely: Coolray (4-е место), Atlas Pro (6-е место) и Tugella (10-е место). А у Haval еще одним локомотивом продаж остается кроссовер F7.

В статистике продаж с января по ноябрь все указанные модели, помимо сравнительно дорогой Tugella, входят в топ-25 бестселлеров.

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