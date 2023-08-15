Ремонт кроссовера Hyundai обошелся в миллионы рублей – проблема была под капотом

Владельцу Hyundai Tucson выставили счет за ремонт — более 11 млн рублей

Немецкий бизнесмен Тилль Вестберг столкнулся с неожиданной технической проблемой в своем Hyundai Tucson. У нас эта машина известна под именем Hyundai ix35, но главный нюанс не в этом: модификация называется FCEV (на фото), то есть в движение автомобиль приводит силовая установка на топливных элементах.

Источник сообщает, что в свое время Вестберг заплатил за Hyundai Tucson FCEV немаленькую сумму – 50 200 евро, то есть почти 5,5 млн рублей. До этого немец ездил на гибридной Toyota Prius. Новой покупкой он остался доволен и за семь лет накатал 84 тысячи километров, не зная технических проблем. И даже смирившись с тем, что до ближайшей водородной заправки 114 км.

Однако радость от бесшумной экологичной езды при запасе хода в 300 км (что не так уж и много, учитывая концовку предыдущего абзаца) была омрачена. При очередной попытке включить машину на табло выскочило сообщение об ошибке. И так теперь повторяется раз от раза.

Технические нюансы не уточняются, но ремонт машины дилер оценил в 104 000 евро, то есть более 11 млн рублей. Вероятно, речь шла о замене силовой установки. Добавим, что гарантия на машину составляет 5 лет, то есть пару лет как закончилась. Попав в столь абсурдную ситуацию, Вестберг обратился в Hyundai с требованием забрать автомобиль и возместить ущерб.

Компания уже признала отсутствие смысла в предложенном ремонте и заявила, что ищет для клиента «альтернативные решения»...

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Источник: AutoBild

Фото: Hyundai