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Обновленная Skoda Octavia – что нового в салоне

Октавия 2024 получила большой экран информационно-развлекательной системы

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Обновленная Skoda Octavia уже совсем скоро должна поступить в продажу в Европе, а оттуда, через дружественные страны, поступить и в салоны российских дилеров по схеме параллельного импорта.

Благодаря новым фотографиям стало понятно, какими будет внешность и салон обновленной модели.

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Octavia сохранила узнаваемую внешность. Решетка радиатора имеет вертикальные полоски и выемку для логотипа. Фары – почти прямоугольной формы. Воздухозаборник получил горизонтальную решетку и пару воздухлзаборников по краям бампера. Задние фонари имеют ту же форму, что и фары. Остальное скрывает камуфляж.

На снимках салона виден большой дисплей информационно-развлекательной системы, который расположен в верхней части центральной консоли. Под дисплеем находится серебристый декор, а под ним – аналоговые кнопки. Перед водителем установлена цифровая панель приборов.

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Судя по фотографиям, центральная консоль, кажется, не изменилась. Есть классический рычаг переключения передач и кнопка электронного стояночного тормоза. Также видна эмблема «4х4», что говорит о системе полного привода.

Поскольку это обновление, а не смена поколения, надо полагать, что двигатели и коробки у Октавии останутся прежними.

Обновленная Octavia появится в 2024 году, а ее стоимость должна остаться примерно на том же уровне.

Фото: Motor1.com

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.

+2