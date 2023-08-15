Обновленная Skoda Octavia – что нового в салоне
Обновленная Skoda Octavia уже совсем скоро должна поступить в продажу в Европе, а оттуда, через дружественные страны, поступить и в салоны российских дилеров по схеме параллельного импорта.
Благодаря новым фотографиям стало понятно, какими будет внешность и салон обновленной модели.
Octavia сохранила узнаваемую внешность. Решетка радиатора имеет вертикальные полоски и выемку для логотипа. Фары – почти прямоугольной формы. Воздухозаборник получил горизонтальную решетку и пару воздухлзаборников по краям бампера. Задние фонари имеют ту же форму, что и фары. Остальное скрывает камуфляж.
На снимках салона виден большой дисплей информационно-развлекательной системы, который расположен в верхней части центральной консоли. Под дисплеем находится серебристый декор, а под ним – аналоговые кнопки. Перед водителем установлена цифровая панель приборов.
Судя по фотографиям, центральная консоль, кажется, не изменилась. Есть классический рычаг переключения передач и кнопка электронного стояночного тормоза. Также видна эмблема «4х4», что говорит о системе полного привода.
Поскольку это обновление, а не смена поколения, надо полагать, что двигатели и коробки у Октавии останутся прежними.
Обновленная Octavia появится в 2024 году, а ее стоимость должна остаться примерно на том же уровне.
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Фото: Motor1.com
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Отзывы о Skoda Octavia (9)
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
нет
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.