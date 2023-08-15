Скорая помощь New может сразу перевезти 4 лежачих больных

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Новый автомобиль скорой помощи показали на форуме «Армия-2023»

На форуме «Армия-2023» холдинг «Швабе» представил новый автомобиль скорой помощи, в котором сочетаются небольшие габариты и вместительный медицинский салон.

Его длина чуть больше трех метров, ширина – 1,8 метра. Габариты авто позволяют свободно перемещаться по салону, а у медиков есть всесторонний доступ к пациенту – носилки легко сдвигаются от левого борта к центру.

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Автомобиль оснащен 128-сильным дизельным двигателем и оборудован системой курсовой устойчивости, ABS и подушками безопасности.

Скорую помощь предлагают в двух вариантах: авто класса В/С или эвакуационный транспорт.

Эвакуационный вариант позволяет одновременно транспортировать четверых лежачих пациентов, при этом в салоне сохраняется три места для сопровождающих. Дополнительное кресло для пассажира или сидячего пациента находится рядом с водителем.

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Небольшие размеры, отсутствие выпирающего капота делают скорую маневренной – радиус разворота составляет всего 5,4 метра.

***

Ознакомиться со спецтранспортом «Швабе-СпецАвто» можно на уличной экспозиции форума «Армия-2023». Мероприятие проходит с 14 по 20 августа на территории КВЦ «Патриот» в Кубинке.

Источник, фото: холдинг «Швабе»

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За РулемАлексеева Елена
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