#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Лада Искра: новое видео перспективной модели АВТОВАЗаЛада Искра: новое видео перспективной модели АВТОВАЗа
В Сети появилось видео дорожных испытаний Lada...
Скорая помощь New может сразу перевезти 4 лежачих больныхСкорая помощь New может сразу перевезти 4 лежачих больных
Новый автомобиль скорой помощи показали на...
Самосвал Shenzhou 6х4На «Комтрансе-2023» покажут спецтехнику Shenzhou
Shenzhou представит на «Комтрансе-2023»...

Россиянке удалось вернуть дефектную Lada производителю только через суд

Жительница Оренбурга отсудила почти 2 млн рублей у АВТОВАЗа за неисправную Lada

В конце прошлого года жительница Оренбурга купила новый автомобиль Lada в одном из местных автосалонов. Но радость от приобретения была недолгой: буквально на следующий день она обнаружила множественные дефекты. Покупательница обратилась в автосалон с требованием расторгнуть договор и вернуть ей деньги.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Популярные марки и проверенные агрегаты: 4 новых модели от 2 млн рублей

Дилер навстречу ей не пошел, хотя у нее на руках и было заключение независимой экспертизы, что брак является производственным.

Зато суд встал на сторону автовладелицы. Он удовлетворил иск, обязав взыскать с АВТОВАЗа 1,36 млн рублей стоимости самого авто, 400 тыс. рублей неустойки, 150 тыс. рублей штрафа, а также все судебные расходы истца. В общей сложности бывшая владельца Lada получит компенсацию в размере около 2 млн рублей.

Решение суда пока в законную силу не вступило.

Источник: Оренбург-медиа

Фото: depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0