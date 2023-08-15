Россиянке удалось вернуть дефектную Lada производителю только через суд
В конце прошлого года жительница Оренбурга купила новый автомобиль Lada в одном из местных автосалонов. Но радость от приобретения была недолгой: буквально на следующий день она обнаружила множественные дефекты. Покупательница обратилась в автосалон с требованием расторгнуть договор и вернуть ей деньги.
Дилер навстречу ей не пошел, хотя у нее на руках и было заключение независимой экспертизы, что брак является производственным.
Зато суд встал на сторону автовладелицы. Он удовлетворил иск, обязав взыскать с АВТОВАЗа 1,36 млн рублей стоимости самого авто, 400 тыс. рублей неустойки, 150 тыс. рублей штрафа, а также все судебные расходы истца. В общей сложности бывшая владельца Lada получит компенсацию в размере около 2 млн рублей.
Решение суда пока в законную силу не вступило.
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Источник: Оренбург-медиа
Фото: depositphotos.com
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