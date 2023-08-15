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Объект 782 – прародитель «Терминатора»

Прежде чем создать самую грозную боевую машину в мире, конструкторы испробовали несколько вариантов

«Вена» – стреляет даже трофейными снарядами противника

Объект 782 — это одна из первых попыток создать боевую машину поддержки танков типа «Терминатор». Разрабатывали Объект инженеры конструкторского бюро Челябинского тракторного завода, а за основу был взят танк Т-72Б. В серию боевая машина так и не пошла.

Идея создания машины нового класса, способной уничтожать бронетехнику, укрепления и живую силу противника, возникала еще в далеком 1957 году. С тех пор идея столь универсальной техники прошла огромный путь.

В частности, в 1987 году был изготовлен опытный образец машины под кодовым названием Объект 782. Вмести с ней испытывалась и еще одна аналогичная разработка – Объект 781, которая и была выбрана военными для дальнейшей доработки. Но в 1991 году с распадом Советского Союза все работы по Объекту 781 тоже были прекращены. Позже, в 1996 году, был создан Объект 787, но и над ним работы были свернуты спустя год.

Объект 782 до реставрации
Объект 782 до реставрации
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Из всех трех Объектов на современного «Терминатора» больше всего кажется похожим Объект 782.

Экипаж Объекта 782 был слишком большим – 7 человек. Из них двое выполняли роль гранатометчиков и в теории при необходимости могли спешиваться и вести боевые действия вне бронемашины. Но на практике это было проблематично.

Даже существенная доработка корпуса не помогла удовлетворить все поставленные перед конструкторами требования. Удачным решением стало установка по бокам корпуса, над ходовой частью, герметичных отсеков для гранатометов и пулеметов. В каждом из них находились по одному 40-мм гранатомету «Балкан» с 300 гранатами и по одному 7,62-мм пулемету ПКТ.

Объект 782 после реставрации
Объект 782 после реставрации

Но само вооружение впечатляло и впоследствии набор орудий остался примерно тем же. В частности, в башне имелось 100-мм орудие-пусковая установка 2А70 с боекомплектом в 50 выстрелов. Оно с легкостью поражало бронетехнику противника – БМП и легкие танки. С орудием была спарена 30-мм малокалиберная автоматическая пушка 2А72.

Также среди вооружения были четыре противотанковые управляемые ракеты 3УБК10-3 «Бастион».

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Прошли годы и машина поддержки танков все-таки была разработана и принята на вооружение. Это «Терминатор», бывший Объект 199. Его сделали на базе танка Т-90, а экипаж сократился до пяти человек.

Его две скорострельные пушки 2А42 калибром 30 мм поражают легкобронированную технику на расстоянии до 1,5 км и живую силу на расстоянии до 4 км. Боекомплект состоит из 900 осколочно-фугасных и бронебойных снарядов, а скорострельность составляет 600 выстрелов в минуту.

«Терминатор»
«Терминатор»

Четыре управляемые ракеты «Атака» имеют лазерное наведение и способны поражать технику и укрепления, бронепробиваемость которых достигает 950 мм.

Пулемет 7,62 мм имеет скорострельность 650 выстрелов в минуту и прицельную дальность 1,5 км. Запас патронов – 2000 штук.

Два гранатомета АГС-17 в надгусеничных нишах «Терминатора» стабилизированы в двух плоскостях, что позволяет вести прицельный огонь на ходу, боекомплект — по 300 выстрелов на каждый гранатомет, скорострельность – 50-100 выстрелов в минуту одиночными и 350 выстрелов в минуту очередями. Прицельная дальность — 1,5 км.

Объект 782 до реставрации
Объект 782 после реставрации
«Терминатор»

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За РулемКирилл Панов
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