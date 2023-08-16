Эти 7 машин были найдены спустя 50 лет

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В Великобритании – очередная находка: коллекция из семи автомобилей, среди которых три Jaguar Type E конца 1970-х годов и Land Rover 1951 года выпуска. Они хранились в течение 50 лет, но теперь все они выставлены на аукцион Anglia Car Auctions, который пройдет 19 и 20 августа.

Из трех упомянутых Ягуаров два – родстеры 1969 года выпуска. Бледно-желтый автомобиль, кажется, сохранился лучше других, хотя его кузов, серый кожаный салон и двигатель требуют капитального ремонта.

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В сарае были обнаружены и другие родстеры. Это модели британского производителя AC. Один из них – без двигателя и коробки передач.

Среди лотов также есть Bristol Ace 1957 года выпуска и Land Rover 80 1951 года выпуска. Это один из последних экземпляров 1-й серии, произведенный в период с 1948 по 1951 годы.

Фото: Anglia Car Auctions

Видео: YouTube

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За РулемКирилл Панов
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