Собачья реклама машин – 6 забавных видео

Эти собаки заставят вас задуматься о покупке Subaru

Компания Subaru сняла серию рекламных роликов – всего шесть видео. Можно не быть фанатом этой марки, но в рекламах обыгрываются знакомые многим автомобилистам ситуации. Вместо людей актерами в них выступили животные.

Например, в рекламе Crosstrek показана ситуация, знакомая многим родителям. В машине играет надоедливая детская песенка, и как только она заканчивается, щенок на заднем сиденье начинает скулить, чтобы родители запустили трек вновь:

Есть и история про кемпинг, в которой одни собаки отдыхают в палатке, а другие приехали на природу с будкой в прицепе:

Еще двое щенят устраивают беспорядок во дворе, разбросав свои игрушки. А их папа, подъезжая к дому, устраивает какофонию, наезжая на пищащие игрушки. А голос за кадром рассказывает о способности Forester «преодолевать неожиданные препятствия»:

А вот щенок, закончивший колледж, собрался ехать в университет и забивает Impreza RS багажом. Лабрадор гонится за уезжающей машиной, но это все же RS – не догнать:

В другой рекламе собаки спасаются в палатке на крыше машины от скунса:

Псы-байкеры снялись в рекламе Outback – в ней они перелаиваются с другим псом, приехавшим на универсале:

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Фото, видео: Subaru