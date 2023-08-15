Европейцы или китайцы? Россияне высказали свое мнение

Покупатели сравнили ушедшие иномарки с китайскими машинами

В принципе, после ухода европейских брендов альтернативы у российских покупателей почти не осталось, однако не все готовы с этим смириться. Это показал опрос, проведенный «Открытием Авто» (блоком автобизнеса банка «Открытие»).

64% ответивших считают китайские автомобили достойной заменой ушедших из России иномарок. 19% из них полагают, что качество сборки и надежность машин из Поднебесной не уступают «европейцам», «корейцам» и «японцам».

А 45% считают, что цены на «китайцев» слишком завышены.

36% отметили, что качество автомобилей ушедших автоконцернов всё равно выше. Причем более консервативны в этом вопросе люди старшего поколения – 56+.

58% уверены, что преодолели предубеждение к китайским автомобилям. Причем таких больше среди мужчин, чем среди женщин (61% против 56%).

59% участников опроса считают, что качество китайских автомобилей стало лучше, а 11% респондентов с этим не согласны с разной степенью уверенности.

Почти 85% респондентов отметили, что китайские автомобили по итогам 2023 года могут превзойти в продажах российские, слишком уж активно они устремились на наш рынок.

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Фото: Владимир Гердо/ТАСС