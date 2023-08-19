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Забыл ключи в авто и стал действовать «решительно»

Водитель забыл ключи в машине и вместо вызова эвакуатора разбил кирпичом ветровое стекло

Автовладелец из Ричмонда (Канада) случайно оставил ключи в своей старенькой Тойоте, и машина заблокировалась.

Вместо того чтобы позвать на помощь специалиста, он решил разбить «лобовуху» кирпичом.

Он говорит, что стекло уже разбито, хотя на нем видны только небольшие сколы. Почему-то для этого водителя разбить ветровое стекло показалось самым простым решением проблемы.

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Автор видео неоднократно предлагает этому человеку вызвать эвакуатор, а потом говорит, что «там сетка» (армирующий слой пластика между стеклами) и сломать стекло все равно не получится. Вместо этого он предлагает разбить стекло задней двери и подходит к машине, чтобы показать, где лучше это сделать, но, похоже, мужчина плохо его понимает.

Остается вопрос: как водитель теперь увидит, куда ехать, когда лобовое стекло разбито, через него почти ничего не видно, и ветер дует ему прямо в лицо? Судя по всему, об этом он не подумал.


Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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