Забыл ключи в авто и стал действовать «решительно»
Автовладелец из Ричмонда (Канада) случайно оставил ключи в своей старенькой Тойоте, и машина заблокировалась.
Вместо того чтобы позвать на помощь специалиста, он решил разбить «лобовуху» кирпичом.
Он говорит, что стекло уже разбито, хотя на нем видны только небольшие сколы. Почему-то для этого водителя разбить ветровое стекло показалось самым простым решением проблемы.
Автор видео неоднократно предлагает этому человеку вызвать эвакуатор, а потом говорит, что «там сетка» (армирующий слой пластика между стеклами) и сломать стекло все равно не получится. Вместо этого он предлагает разбить стекло задней двери и подходит к машине, чтобы показать, где лучше это сделать, но, похоже, мужчина плохо его понимает.
Остается вопрос: как водитель теперь увидит, куда ехать, когда лобовое стекло разбито, через него почти ничего не видно, и ветер дует ему прямо в лицо? Судя по всему, об этом он не подумал.
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Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
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